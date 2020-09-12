عاشها والدها مع ناظم شاكر.. ابنة مدرب سابق لكرة العراق تروي حادثة نادرة

2020/09/12 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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كتبت ابنة المدرب السابق للمنتخب الوطني ونادي الجوية لكرة القدم، في الثمانينيات، اليوغسلافي فوغوسلاف غارداسفيتش (فويا)، رسالة الى أحد المقربين لها، نقلا عن والدها تروي فيها شجاعة النجم العراقي الراحل ناظم شاكر.

وتوفي ناظم شاكر امس الجمعة (11 أيلول 2020) في احدى مستشفيات اربيل متأثرا بفيروس كورونا، وتم تشيعيه اليوم السبت من مقر نادي القوة الجوية الى مقبرة الكرخ.

وذكرت ابنة (فويا) في رسالتها:" هذه قصتنا الصغيرة.. أنا ابنة المدرب فويا، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم ومدرب نادي تيران. اريد مشاركة قصة سمعتها من والدي وأنا متأكدة من أن لاعبي كرة القدم العراقيين العظماء الآخرين ما زالوا يتذكرونها ".

واضافت: "كانت هناك الحرب العراقية - الايرانية...



حدثقصف في بغداد أثناء تدريب الفريق العراقي، دفع ناظم شاكر والدي على الأرض، وألقى بنفسه عليه، ليحميه بجسده، بعد تعرض مكانهم الى قصف صاروخي".

وتابعت "كيف يمكن نسيان هذا الامر؟".

وقالت "هذا يدل على عظمة قلب ناظم شاكر، حتى آخر نبضة".

وكتبت معزية برحيل شاكر، "ارقد بسلام صديقنا، لن ينساك المدرب فويا وعائلته بالحب".

يذكر، ان فويا درب فريق القوة الجوية، وتمت الاستعانة به لقيادة المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم 1982، وقد ترك الفريق قبل نهاية التصفيات بعد وفاة والدته، كما قاد المنتخب العسكري في مباراة واحدة في تصفيات العالم العسكرية عام 1980، وهو من جمهورية الجبل الاسود اليوغسلافية.

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