بالفيديو .. تشييع جثمان النجم الدولي ناظم شاكر

2020/09/12 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انطلقت عصر اليوم مراسم تشييع جثمان النجم الدولي المدرب السابق ناظم شاكر ، الذي وافاه الاجل مساء امس في احد مستشفيات مدينة اربيل ، متأثرا بمضاعفات صحيـة نتيجة اصابته بوباء كورونا ./انتهى5

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