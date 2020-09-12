العراق يستورد خضروات إيرانية بقيمة 100 مليون دولار خلال 5 اشهر

2020/09/12 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادذكر المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، اليوم السبت، (12 أيلول 2020) أن حجم صادرات أنواع الخضروات الإيرانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ مليوناً و94 ألفاً و539 طناً، بما يعادل 241 مليوناً و16 ألفاً و512 دولاراً، مشيراً إلى أن العراق استورد ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار، خلال تلك الفترة.

لطيفي أوضح أن بلاده وفي ضوء التنوع المناخي الذي تنعم به، تعد واحدة من كبريات الدول الموردة للخضروات في العالم، مبيناً أن إيران خامس أكبر دولة عالمياً في مجال تصدير الخضروات والموردة الأولى على صعيد المنطقة؛ ومعظم الدول المجاورة تستورد الخضروات الإيرانية.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة التجارة والتنمية الإيرانية حميد زادبوم، سبق أن أعلن عن الاستعداد لمنح التجار ورجال الأعمال العراقيين تسهيلات لجذبهم.

وأكد أنه نظراً للبرامج التي وضعت من أجل تطوير صادرات هذا المنتج في البلاد، وبما يشمل خدمات التعليب والتخزين المناسبة إلى جانب توفير خدمات النقل السريع، فقد أدت هذه الخطط إلى زيادة ملحوظة في صادرات الخضروات الإيرانية خلال العام الحالي.

وسبق أن أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية العراقية، حميد حسيني، يوم الاثنين، (31 آب 2020) تسجيل صادرات السلع للعراق 2.402 مليار دولار، في 5 أشهر فقط، للمدة من 20 آذار وحتى 20 من آب 2020.

وأشار لطيفي إلى أن 37 دولة في أنحاء العالم مثل العراق وبريطانيا وكندا واستراليا وأذربيجان والمانيا وروسيا وكازاخستان وبولندا وقطر وتركيا والنرويج وعمان، استوردت الخضروات الايرانية بأنواعها، وأن العراق شكل الوجهة الرئيسة لهذا المنتج باستيراده ما يزيد عن 109 ملايين و511 الفاً و799 دولاراً، وجاءت بعده الامارات وسلطنة عمان.

يشار إلى أن العراق قرر مع بدء انتشار فيروس كورونا غلق منافذه الحدودية، باستثناء التبادلات التجارية، واستيراد السلع والبضائع الضرورية، لكنه عاود الاستيراد من إيران مؤخراً وبوتيرة متصاعدة.





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