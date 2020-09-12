عن الجيش والعوائل العسكرية في العراق الملكي: (2-3) - عقيل الناصري

2020/09/12 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري ويوجه نقد لهذه الفكرة الكاتب فوزي السعداوي، بالقول: أن"...



تاريخ الدولة العراقية الحديثة يبدا مع وصول الامير فيصل بن الحسين (لاحقا الملك فيصل) الى بغداد قادما من جدة حيث يخبرنا مؤرخوا هذه الفترة ان الملك فيصل تميز بالحكمة في ادارته لشؤون البلاد وان اول مظاهر ذلك ادراكه المبكر لطبيعة الشعب العراقي حيث راى انه (لايوجد شعب عراقي بل توجد تكتلات بشرية خيالية خالية من اي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد واباطي ......





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