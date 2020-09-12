2020/09/12 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..الصحة تستحدث 2500 درجـة وظيفيـة لاستكمال التعيينات المركزية لذوي المهن الطبية والصحية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الصحة تستحدث 2500 درجـة وظيفيـة لاستكمال التعيينات المركزية لذوي المهن الطبية والصحية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الصحة تستحدث 2500 درجـة وظيفيـة لاستكمال التعيينات المركزية لذوي المهن الطبية والصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).