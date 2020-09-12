2020/09/12 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي الممثل المصري، عبد الرازق الشيمي، اليوم السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

ونشر شقيق الممثل المصري خبر وفاته في منشور عبر صفحته على فيسبوك قائلاً، “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير ب‍فرعون السينما في مستشفى الهرم”.

وفي لقاء سابق مع الشیمي قال إن “السینما في الفترة الأخیرة تعاني الواسطة والمحسوبیة، علاوة على تھمیش أدوارنا والاستھانة بھا”، على عكس مخرجین كبار راحلین أمثال إسماعیل عبد الحافظ وصلاح أبو سیف، حیث یركز مخرجو ومنتجو الیوم على النجوم الكبار، ولا یھتمون بالأدوار الثانویة والصغیرة.

واشتهر “الشيمي” الملقب ب‍فرعون، بأداء دوره الكومبارس، حيث شارك بعدة أعمال منها “يوميات ونيس”، “الرجل الآخر”، “لدواعي أمنية”، “كناريا وشركاه”، “الحقيقة والسراب”، “عباس الأبيض في اليوم الأسود”، “سلسال الدم”، “العقرب”، وغيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة فرعون السينما المصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة فرعون السينما المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).