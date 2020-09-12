بالصور.. مصرع واصابة 6 اشخاص بحادث مروع في مصيف بالسليمانية

2020/09/12 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} لقي 5 اشخاص مصرعهم واصيب آخر بحادث مروع في مصيف بمحافظة السليمانية.





وقال مراسل {الفرات نيوز} إن "٥ اشخاص لقوا مصرعهم واصيب آخر من السائحين في حادث سير مروع في مصيف ( احمد اوا ) بمحافظة السليمانية بعد سقوط السيارة من الجبل".

Mohameed

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