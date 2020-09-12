2020/09/12 | 17:01 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 12 سبتمبر 2020 | 04:51 مساءً | عدد القراءات : 9

المدفعجية يقصون شريط الدوري الانجليزي بطريقة مثالية

استهل آرسنال مشواره في الموسم الجديد للبريميرليج (2020- 2021)، بتحقيق انتصار مقنع على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب كرافين كوتاج اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية آرسنال ألكسندر لاكازيت (9) وجابرييل ماجاليس (49) وبيير إيميريك أوباميانج (57).

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