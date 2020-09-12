2020/09/12 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- استهل نادي أرسنال مشواره في الموسم الجديد للبريميرليج (2020- 2021)، بتحقيق انتصار مقنع على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب كرافين كوتاج اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية آرسنال ألكسندر لاكازيت (9) وجابرييل ماجاليس (49) وبيير إيميريك أوباميانج (57).هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارسنال يفتتح الموسم الجديد للدوري الانجليزي بطريقة مثالية المركز الخبري الوطني.

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