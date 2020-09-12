نائب: عمل مفوضية الانتخابات يتعرض لتدخلات سياسية

2020/09/12 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، السبت، عن ممارسة بعض الكتل السياسية الضغط للتدخل بعمل المفوضية العليا للانتخابات.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “بعض الكتل السياسية تمارس الضغط للتدخل بعمل مفوضية الانتخابات وهنالك تحريف لرغبات الناخبين”، لافتا إلى إن “بعض القوى السياسية تخشى من البايومتري لانه غير قابل للتزوير”.

وأضاف أن “الانتخابات لم تتعرض للتزوير انما تعرضت رغبة الناخبين لضغط حزبي في اختيار المرشحين”، مبينا أن “مشاركة جميع الناخبين هي من ستحدد شكل الانتخابات المقبلة ، حيث انها ستكون الفيصل في تصحيح المسار”.

وكشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، في وقت سابق، عن انقعاد اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل السياسية داخل مجلس النواب لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية.



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