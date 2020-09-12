إقليم كوردستان يعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

2020/09/12 | 17:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، السبت، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و574 إصابة اضافية، و500 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 أيلول 2020)، إنها "سجلت 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت كالتالي:

156 إصابة في أربيل

79 في السليمانية، 32 في كرميان

307 في دهوك

وأشارت إلى أن 500 مصابا بالفيروس تماثلوا للشفاء:

218 في أربيل

24 في السليمانية، 29 في كرميان

214 في دهوك

15 في حلبجة".

واضاف البيان، أما "الوفيات الـ12 الجديدة فتوزعت:

3 في اربيل

3 في السليمانية

6 في دهوك".

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "عدد الإصابات في عموم الإقليم وصل إلى 35983 (14067 في أربيل، 13446 في السليمانية، 7276 في دهوك، 1194 في حلبجة)".

وتابعت: "فيما بلغ غدد المتعافين 22826 (10416 في أربيل، 8873 في السليمانية، 2423 في دهوك، 1114 في حلبجة)، ولا يزال 118837 مصابا تحت الرعاية الطبية (3165 في أربيل، 3864 في السليمانية، 4748 في دهوك، 60 في حلبجة).

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1320 (486 في أربيل، 709 في السليمانية، 105 في دهوك، 20 في حلبجة)".

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