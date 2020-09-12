سلاح الجو البريطاني يرفض كشف لقطات مصورة لتدريب طيارين سعوديين على قصف 25 مطارا مدنيا

2020/09/12 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

رفض سلاح الجوي الملكي البريطاني الكشف عن لقطات مصورة تظهر طيارين مقاتلين من المملكة السعودية يشنون هجمات جوية في بريطانيا ، كجزء من مخطط تدريب عسكري مثير للجدل يشمل 25 مطارًا مدنيًا.

وذكر موقع ” ديكلاسفايد” البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه تم السماح للطيارين السعوديين في بريطانيا بشن هجمات تدريبة جو ارضو تم حجب تسجيلات الفيديو لطلعات التدريب من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني ، الذي يرفض نشر اللقطات التي قد تسبب في اضطراب العلاقات الدبلوماسية مع المملكة السعودية”.

واضاف ان ” المملكة السعودية ديكاتورية غنية بالنفط تعتبر من اقرب الحلفاء العسكريين لبريطانيا، حيث يقدم سلاح الجو الملكي البريطاني الدعم لحملة القصف السعودي العدوانية في اليمن والتي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وتابع أن ” المسؤولين البريطانيين شعروا ان اللقطات كانت شديدة الحساسية لدرجة أنهم قرروا أنه ليس من المصلحة العامة الكشف عن الأشرطة، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية ردا على طلب بموجب قانون حرية المعلومات إن ” الافصاح عن اللقطات سيكشف مقدار فعالية وقدرة الطيارين السعوديين حيث تظهر مقاطع الفيديو تأثير الهجمات بصواريخ جو-أرض و مقدار الضرر الذي يمكنها إحداثه “.

واشار التقرير الى ان ” الوزارة حجبت تفصيل تتعلق بنوعية الصواريخ التي استخدمت في التدريب وتقييم أضرار المعركة وتقدير الأضرار الجانبية، حتى أن وزارة الدفاع “طلبت موافقة” سلاح الجو السعودي بشأن الإفراج عن معلومات عن طياري القوات الجوية السعودية، قبل أن يقدم السعوديون وجهات نظرهم حول هذه المسألة”.



بحسب زعمهم .

ويأتي هذا التستر البريطاني في الوقت الذي يواجه فيه التحالف بقيادة السعودية اتهامات بشن غارات جوية على أهداف مدنية في اليمن ، بما في ذلك المستشفيات وحفلات الزفاف، ووفقًا لمشروع بيانات اليمن ، قُتل أو أصيب ما لا يقل عن 18500 مدني في غارات جوية منذ بدء العدوان السعودي في عام 2015.



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