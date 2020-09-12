ارسنال يستهل موسمه الجديد بفوز كبير على فولهام

2020/09/12 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

افتتح نادي ارسنال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز بثلاثية نظيفة على حساب منافسه فولهام على أرضه “كرافين كوتدج” في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وشهدت المباراة تألقًا واضحًا من الوافد الجديد لنادي آرسنال، ويليان، حيث نجح في صناعة الأهداف الثلاثة التي سجلها الفريق.

وكانت البداية التهديفية عن طريق ألكسندر لاكازيت، في الدقيقة 8، وضاعف النتيجة الوافد الجديد الآخر، جابريل، برأسية في الدقيقة 49، ثم اختتم الأهداف، بيير ايمرك اوباميانج، في الدقيقة 57.

بهذا الفوز، يحصد آرسنال أول ثلاث نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز ويعتلي صدارة الترتيب في انتظار نتائج المباريات الأخرى في الجولة الأولى.



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