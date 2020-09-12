مصادر نيابية: خلافات القوى السياسية ستؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات في موعدها

2020/09/12 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت مصادر نيابية إجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المحدد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكدت المصادر ذاتها أن حل الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يحتاج وقتا طويلا، مشيرة الى أن الدوائر المتعددة تعمق الأزمة بين القوى السياسية، والمناقشات حولها قد تؤخر الانتخابات عن موعدها المقرر، واعتبرت المصادر ان الدائرة الواحدة أفضل من الدوائر المتعددة لاسيما في المناطق المتنازع عليها.

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