القبض على مطلوبين ’درجة أولى’ ضمن عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة

2020/09/12 | 17:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، السبت، نجاح المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" منذ انطلاقها، فيما اعتقلت عدداً من المطلوبين ضمن العمليات.



وقالت مديرية الشرطة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيلول 2020)، إنه "شارك ضمن العمليات، عدد من الأجهزة الأمنية في المحافظة، حيث تخلل (الوعد الصادق) عملية تفتيش واسعة، والتي استهدفت إحدى مناطق مركز محافظة البصرة".

وتابع، أن "العملية اسفرت عن تحقيق اهداف مرسومة مسبقاً اذ تكللت بالقبض على عدد من المتهمين الخطرين والمطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وضبط أسلحة واعتدة متنوعة".

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