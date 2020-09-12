قائد عمليات البصرة يصدر 6 توجيهات 3 منها بشأن السلاح المُصادر

🟢 مصادرة جميع الاسلاحة الموجودة في اماكن تواجد وترويج المخدرات
🟢 حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على افة المخدرات أهم أهداف الوعد الصادق
🟢 لامكان للمطلوبين والخارجين عن القانون بعد عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة 🟢 القيادات الأمنية في محافظة البصرة لن تدخر وسعا لحماية الصحفيين وتسهيل مهام عملهم
🟢 نثمن الدور الإعلامي الكبير والمهني في عمليات الوعد الصادق لمحافظة البصرة
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