قائد عمليات البصرة يصدر 6 توجيهات 3 منها بشأن السلاح المُصادر

2020/09/12 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم الحميداوي🟢 يسمح بعدم مصادرة السلاح الخفيف وترك قطعة سلاح واحدة في كل منزل

🟢 مصادرة جميع الاسلاحة الموجودة في اماكن تواجد وترويج المخدرات

🟢 حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على افة المخدرات أهم أهداف الوعد الصادق

🟢 لامكان للمطلوبين والخارجين عن القانون بعد عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة 🟢 القيادات الأمنية في محافظة البصرة لن تدخر وسعا لحماية الصحفيين وتسهيل مهام عملهم

🟢 نثمن الدور الإعلامي الكبير والمهني في عمليات الوعد الصادق لمحافظة البصرة

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