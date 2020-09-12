2020/09/12 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قدم رئيس الجمهورية برهم صالح ، تعازيه برحيل النجم الدولي والمدرب السابق ناظم شاكـر ، الذي وافاه الاجل مساء امس في احد مستشفيات مدينة اربيل ، متأثرا بمضاعفات صحيـة نتيجة اصابته بوباء كورونا .وكتب صالح ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " برحيل المرحوم الكابتن ناظم شاكر، تخسر الرياضة العراقية احد رموزها الساطعة، الذي قدم المنجز للوطن، وعمل بجد على تطوير الرياضة ونشر البهجة في قلوب العراقيين"، .واضاف" نستذكر المسيرة المتميزة للفقيد لاعباً ومدرباً ترك بصمات لا تُنسى في ذاكرة الشعب، أحر التعازي لذوي الفقيد ومحبيه"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية : برحيل المرحوم الكابتن ناظم شاكر تخسر الرياضة العراقية احد رموزها الساطعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية : برحيل المرحوم الكابتن ناظم شاكر تخسر الرياضة العراقية احد رموزها الساطعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).