تشييع شعبي لجثمان ناظم شاكر قبل نقله الى مقبرة الكرخ الاسلاميـة

2020/09/12 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ودعت الاوساط الرياضية والشعبية جثمان النجم الدولي والمدرب السابق ناظم شاكر ، الى مثواه الاخير حيث سيوارى الثرى في مقبرة الكرخ الاسلاميـة .وشاركت شخصيات رياضية نخب مجتعمية ونجوم المنتخب الوطني واللاعبون الرواد ، في مراسم تشييع الجثمان الذي انطلق عصر اليوم من امام مقر نادي القوة الجوية الرياضي في حي المهندسين بشارع فلسطيـن ، نحو مقبرة الكرخ الاسلامية .وتوفي النجم الدولي والمدرب السابق ناظم شاكر ، مساء امس في احد مستشفيات مدينة اربيل متأثرا بمضاعفات وباءكورونا./انتهى5

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