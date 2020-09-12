هل تريد الفصائل انسحاب القوات الأمريكية فعلًا؟

2020/09/12 | 17:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يملك نظام المحاصصة في العراق موقفًا واضحًا يعبر عنه كهوية سياسية ليفهما العالم، ذلك أن آلية التحاصص في إدارة البلد طبيعي أن تفرز آراءً متشظية تعبر عن رأي طوائفها في المواقف المصيرية، ولا توجود هوية نظام واضحة يتعامل معها المحفل الدولي، ومن الصعوبة صياغة خطاب للدولة يمثل سياقًا عامًا للتفاهمات السياسية في ظل قوة نفوذ سلطة الطائفة والحزب والسلاح.إن محاولات الإصلاح اذا أرادت أن تثبت جديتها لا بد لها أن تبدأ من جذر المشكلة، للبدء من جديد. حسم ملف الوجود الأمريكي يعني موت التبرير لانفلات السلاح، وتراجع النفوذ والسيطرة وتقويض السلطة المستحوذة على القرار

قد يبدو أن حكومة الكاظمي بطيئة أو أنها تحاول التهرب من مواجهة المشكلة، لما لها من تداعيات قد تزيد الوضع تعقيدًا أكثر مما تسهم في حله. صحيح أن المجاملة مطلوبة أحيانًا في مسارات العمل السياسي، لكنها لا تزيح المشكلة بل تدفع بها للتأجيل فقط، وهذا ما يتضح حتى في الموقف التشريعي بشأن قانون إخراج القوات الأمريكية، حيث كان بصبغة طائفية عقائدية بحتة، ولا تحمل رؤية سياسية ناضجة يمكن الأخذ بها كوجهة نظر تعبر عن موقف دولة.



كان الفاعل الخارجي أقوى، لذلك لا توجد كوابح محلية لمركبة الحكومة التي على الأغلب، تجدها تفتقر للقيادة السليمة.

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استراتيجية الخارج والداخل

هذه المقدمة هي للحديث عن شكل الصراع بين واشنطن وطهران الذي بدأ يأخذ بعدًا آخر في العراق، مغادرًا مرحلة التخادم بين ثنائية ـ المحتل/المقاومة إلى مواجهة الواقع بصورته الحقيقية، بلا تلوين لها بشعارات بدت وكأنها أراجيز قد سحقها تقادم الزمن وتطوره، الصورة التي كان ينبغي أن يراها عامة الناس كما هي، إذ لا يبدو غريبًا أن تبدي القوى السياسية الحليفة لإيران امتعاضها من الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، وتخفيض عديد جنودها إلى أدنى مستوى لها منذ غزوها العراق من باب تحقيق منجز سياسي يُحسب لحكومة الكاظمي أو بمعنى أدق، إنجاز للخصم وليس للدولة العراقية بالمفهوم العام، لأن وجودها كان شماعة لتبرير فشل صناعة الدولة.



إن حسم هذا الملف يعني موت التبرير لانفلات السلاح، وتراجع النفوذ والسيطرة وتقويض السلطة المستحوذة على القرار، على الرغم من المواقف المتباينة بين طرفي الصراع، الكاظمي وسلطة السلاح، لكن ذلك لا يبدد قرار ترامب بتخفيض عدد جنوده في العراق.

إن الشكوك بنية القوى الماسكة بالسلطة للتعاطي بمرونة مع القرار بمقابل تخفيف مصير السلاح المنفلت الذي هو بالواقع سلاح الفصائل التي تملك تمثيلًا سياسيًا يشكل الأغلبية، الأمر لا يتعلق بقرار البرلمان وتطبيق ما تم التصويت عليه فعليًا، بقدر ما هو شكليات لا تغير من أرقام المعادلة التي يتغذى عليها النظام. لا تريد هذه القوى الاعتراف بالمعطيات على الأرض والتكيف معها، لأن ذلك يعني موتها تدريجيًا، لذلك هي توسع من دائرة ضرباتها لتكسر طاولة الحل الذي يفرضه واقع اليوم بحسب مستجداته بدءًا بالانتخابات الأمريكية، وعروض إدارة ترامب لحملته الانتخابية، ومنها تخفيض عدد القوات في العراق وأفغانستان، وليس انتهاءً بوباء كورونا ومتغيراته الاقتصادية المنهكة.

قرارات مصيرية كهذه لا تتعامل معها الأحزاب بجدية لأنها تفتقر أساسًا للمعرفة السياسية بما هو جيد أو غير جيد، صالح أو غير صالح، وما هي مصلحة العراق، وكيف يقرأ المشهد عالميًا لمعرفة المرتكزات الأساسية لتقدير الموقف.. هذه حسابات كبيرة لا يمكن اختزالها بجلسة برلمان وشعار عقائدي، ولا حتى بصاروخ كاتيوشا من الممكن أن يلامس جدار السفارة الأمريكية.



إن خلط المغالطات قد ينجح بصناعة جمهور مؤمن بالفكرة والشعار، لكنه حتمًا سيفشل في خلق البدائل السياسية والاقتصادية التي يتعامل بها المجتمع الدولي كحكومات وشعوب.

إن استفحال الفشل لا يعني غياب البديل بالرغم من المعوقات الكثيرة التي تمنعه من أخذ دوره، غير أنه من الضروري أن يدخل الميدان للممارسة كلاعب سياسي، وهذا ما يقع على عاتق الناقد أو المتظاهر الذي يشخص، وعليه أن يغادر منطقة النقد والتشخيص والتذمر إلى الممارسة للتغيير على حد تعبير ماركس (على الفيلسوف أن يكتفي من تفسير العالم وينشغل بتغييره).

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هل تنتصر الدولة؟

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