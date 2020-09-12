تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نايا ريفيرا قبل غرقها فى بحيرة

2020/09/12 | 17:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/كشف تقرير تشريح جثمان الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، التى توفيت فى يوليو الماضي، بعد غرقها فى بحيرة بيرو بكاليفورنيا، عن تفاصيل جديدة حول اللحظات الأخيرة لها قبل غرقها.وأفاد التقرير ، غرقت نايا عن طريق الخطأ ، وكانت قد قفزت هي و ابنها في الماء بعد العد إلى ثلاثة ولكن بعد فترة قصيرة جداً […]

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