نائب: الكتل الكبيرة تمارس ضغوطا لتثبيت مراكز المحافظات دائرة انتخابية واحدة

2020/09/12 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشف النائب حارث الحارثي، السبت، عن ضغط كبير تمارسه الكتل الكبيرة لتثبيت مراكز المحافظة دائرة انتخابية واحدة خلافا لما تشيعه في وسائل الاعلام، مبينا ان الكتل وبتقليل الدوائر تصعد من يخدم مصالحها من المرشحين.

وقال الحارثي لـ/المعلومة/ ان “الحوارات الجارية محتدمة الصراع بإصرار الكتل الكبيرة تثبيت مطلب مركز المحافظة دائرة انتخابية واحدة وباقي المحافظة دائرة انتخابية ثانية”.

واضاف ان “الغرض من الدائرة الواحدة هو ان تجمع الكتل الاصوات التي اتت للقائمة وترفع بها المرشح الذي يخدم مصالحها”، لافتا الى ان “المقترح في حال مرر سيمنع جميع المستقلين من الصعود الى مقاعد البرلمان”.انتهى25و

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