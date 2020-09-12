الزراعة: تجهيز متطلبات الخطة الشتوية بالكامل

2020/09/12 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة الزراعة، السبت، تجهيزها متطلبات الخطة الشتوية بالكامل، فيما أشارت إلى مضيها بزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن "متطلبات الخطة الزراعية الشتوية تمت تهيأتها بالكامل، ومن المؤمل الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل بعد الاتفاق مع وزارة الموارد المائية باعتبارها الجهة المسؤولة عن المياه".

وأضاف أن "الوزارة أعدت خطة لزيادة المساحات المزروعة، من خلال تشجيع المزارعين والفلاحين على زيادة المساحات، فضلاً عن اعطاء مساحات أخرى غير مضمونة الأمطار مساحات من الديمية، إلى جانب إضافة الآبار لبعض المساحات".

وأشار النايف إلى "مضي الوزارة في زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي التام ،مبيناً أن" العام الماضي بلغ الإنتاج أربع ملايين وسبعمائة ألف طن من الحبوب والبذور، فيما وصل إنتاج العام الحالي إلى خمسة ملايين وستمائة ألف طن".

وتابع أن "الوزارة هيأت كميات من الأسمدة، وسيتم توزيعها على الفلاحين ضمن الخطة الزراعية، إضافة إلى منحهم جرارات بالتقسيط المريح، وتوزيع مرشات محورية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى بهدف انعاشها زراعياً".

ونوه إلى أن "الوزارة بانتظار تشريع قانوني 35 و24 لتطوير القطاع الزراعي، إذ إن تشريعهما سيسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً".

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