2020/09/12 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء، بحسب وثيقة رسمية، شمول العقود المعينين وفق القرار 315 لسنة 2019 المستمرين بالخدمة بضوابط تخصيص الدور والوحدات السكنية العائدة لوزارة الكهرباء وكذلك القروض والأراضي وكافة الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها الموظف على الملاك .Mohameed شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقه.. الكهرباء تعطي العقود المعينين وفق قرار ٣١٥ مميزات كبيرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقه.. الكهرباء تعطي العقود المعينين وفق قرار ٣١٥ مميزات كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).