مدفعجية آرسنال يضربون فولهام بالثلاثة في افتتاح البريميرليج

2020/09/12 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- استهل آرسنال مشواره في الموسم الجديد للبريميرليج (2020-2021)، بتحقيق انتصار مقنع على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب كرافين كوتاج اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية آرسنال، ألكسندر لاكازيت (9) وجابرييل ماجاليس (49) وبيير إيميريك أوباميانج (57).بدأ آرسنال المباراة بارتباك، ففي الدقيقة الثانية أعاد […]

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