الكهرباء تعلن انجاز 62 % من محطة الرميلة الغازية بطاقة 750 ميغاواط

2020/09/12 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت الشركة العامة لإنتاج كهرباء الجنوب انجاز 62 في المئة من محطة كهرباء الرميلة الغازية في محافظة البصرة.وقالت الشركة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “بإشراف المدير العام للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب المهندس موفق يوسف عزيز، تواصل شركة كار وبالتعاون مع ملاكاتنا الهندسية والفنية، اعمالها في نصب الدورة […]

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