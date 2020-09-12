2020/09/12 | 17:32 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 سبتمبر 2020 | 05:31 مساءً | عدد القراءات : 1

تظاهرات حركة السترات الصفراء تعود إلى شوارع باريس

عادت مجدداً تظاهرات حركة السترات الصفراء الى شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

واعلنت الشرطة الفرنسية عن توقيف قرابة 200 ناشط من هذه الحركة، على خلفية أعمال شغب وإحراق سيارات.

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