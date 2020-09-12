كشف تفاصيل جريمة غامضة في بغداد.. قتل والده بالاتفاق مع متهم اخر

2020/09/12 | 17:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، السبت، عن تفاصيل حادث قتل غامض في العاصمة.

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