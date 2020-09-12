2020/09/12 | 17:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع رسمي مهيب للاعب الدولي العراقي السابق ناظم شاكر في بغداد الذي وافاه الاجل امس الجمعة في احدى مستشفيات اربيل جراء مضاعفات فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/12 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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