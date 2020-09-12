وفد عراقي يصل غداً الى الكويت لعقد اجتماع مهم يخص البلدين

2020/09/12 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفادت وسائل إعلام كويتية بأن وفدا عراقيا سيزور غدا الأحد الكويت لمناقشة عدة ملفات تخص البلدين.وذكرت صحيفة القبس الكويتية في تصريح لها وتابعته (المستقلة) اليوم السبت أن “الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية السفير عبد الكريم هاشم يصل البلاد غداً مترئساً الوفد العراقي الذي سيحضر اجتماع لجنة المتابعة المعنية بتدارس ماتم إنجازه مما اتفق […]

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