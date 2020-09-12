اكتشاف مقبرتين جديدتين لضحايا تنظيم “داعش” الإرهابي في الرقة

2020/09/12 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتشف فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة السورية مقبرتين جديدتين لضحايا تنظيم داعش الارهابي في كل من حي الفروسية وقرية الحتاش.

وعُثرَ في المقبرتين على أكثر من أربعين جثة لنساء ورجال أغلبها إعدامات ميدانية، تم تصفيتها بطلقات نارية أو عن طريق تفجيرات بحسب الآثار الموجودة على الجثث.

وأكد مدير مركز الاستجابة الأولية ياسر خميس، أن عدد الجثث التي تم العثور عليها منذ بدء عمل المركز حتى اللحظة يتجاوز ستة آلاف ولم يتم التعرف سوى على سبعمئة جثة منهم أما الباقي فقد سجلوا كمجهولي الهوية.

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