العراق يحتل المرتبة الاولى باكبر المستوردين من ايران خلال 5 اشهر

2020/09/12 | 17:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية ان العراق احتل المرتبة الاولى عربيا باكبر المستوردين من ايران خلال الاشهر الخمسة الماضية.وأوضح “فرزاد بيلتن” في بيان له اليوم السبت أن “الدول الرئيسية المستوردة للسلع غير النفطية الايرانية في الفترة المذكورة بالترتيب، العراق والامارات وعمان والكويت وسوريا وقطر والاردن ولبنان والبحرين، فيما لم […]

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