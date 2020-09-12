التجارة عن ملف البطاقة التموينية: نأسف للمعلومات المضللة.. 4 مليارات ونصف للتوزيع نقداً

2020/09/12 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة التجارة، السبت، إنها تواجه حملة اتهامات كبيرة بسبب قلة تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين في الفترة الأخيرة.



وأضافت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 أيلول 2020)، أنه "رغم أن الجميع يعلم أن هناك تحديات كبيرة بسبب أزمة كورونا التي ضربت القطاع الاقتصادي بجميع الدول بينها العراق، الأمر الذي تسبب بنقص في التخصيصات المالية المرصودة لوزارة التجارة، وأن الأخيرة لا تتعمد تقليل تجهيز المواطنين بالمفردات كما يدعي البعض".

وأكدت أن "هناك من يتقصد إلصاق التهم بها لعدم تجهيز مفردات البطاقة التموينية، وهو على دراية تامة ويدرك أن قلة حجم التخصيصات المرصودة للوزارة لهذا العام بسبب الأزمة المالية الناتجة عن أزمة كورونا هي السبب الحقيقي وراء عدم استقرار عمليات تجهيز مفردات البطاقة التموينية".

وقالت إنها "تأسف لما يورده البعض من معلومات تهدف الإساءة للوزارة وجهودها في متابعة نظام البطاقة التموينية، وهم يدركون أن المخصص لهذه البطاقة لحد هذا التاريخ لا يكفي لسد حاجة شهر أو شهرين من جميع المفردات" بأستثناء مادة الطحين التي توزع بأنتظام".

وكشفت الوزارة، أنها أعدت "خطة لتنظيم استراتيجية البطاقة التموينية، تتضمن ثلاث أولويات، الأولى: تجهيز المفردات عبر التعاقد بالشراء بالآجل وعلى أن تدفع وزارة المالية مبالغ هذه التعاقدات، والثانية: توجيه البطاقة التموينية إلى مستحقيها من العوائل الفقيرة والمشمولة بالرعاية الاجتماعية، والثالثة: إمكانية منح أموال إلى المواطنين وهذا الأمر صعب جدا كون الأموال تسبب إرهاق لميزانية الدولة ويتجاوز المبلغ الذي سيخصص لهذا الموضوع في ظل تداعيات كورونا والازمة المالية والبالغ 4 مليارات ونصف".

وبينت، أن كل تعاقداتها "التي جرت وتجري هي مع المنتج الوطني ووفق تسعيرة تحددها لجنة صادرة بأمر ديواني من رئاسة الوزراء تمثل وزارات التخطيط والمالية والتجارة، والأسعار تحدد على وفق أسعار البورصة العالمية في لندن يضاف لها أسعار النقل من لجنة التسعيرة التي ليس لها علاقة بوزارة التجارة وعلى الأخيرة تنفيذ التوصيات والقرارات التي تصدرها اللجنة في موضوع التعاقد".

ودعت الوزارة،" الجميع للتأكد من الحقيقة بأن التخصيصات المالية ليست من واجبات وزارة التجارة وهي تنتظر دائما التخصيص من قبل وزارة المالية وايضا ما تنص عليه الموازنة العامة للدولة والتي لم تقر لغاية الآن، والذي تسبب عدم إقرارها بمشاكل كبيرة منها عدم استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية".

وأثار تأخر توزيع وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية غضباً في الشارع العراقي، خاصة مع الغموض الذي يلف هذا الجانب، وعدم معرفة السبب الحقيقي وراء تأخر توزيع الحصة التموينية.

ودعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، في وقت سابق، وزارة التجارة لبيان اسباب عدم توزيع مفردات الحصة الغذائية ضمن البطاقة التموينية للاشهر الثلاثة الماضية.

وقال الدهلكي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه ، ان "وزارة التجارة وللاسف الشديد لم تكن ضمن مستوى التحدي وخطورة الموقف، حيث انها تلكأت كثيراً في قضية توفير مفردات البطاقة التموينية "، مبيناً أن "البلد يعيش ظروفاً استثنائية صعبة في ظل الازمة الاقتصادية واجراءات حظر التجوال بسبب وباء كورونا، والتي تسببت بمجملها في صعوبات العيش لملايين المواطنين في محافظات العراق المختلفة، وكان الاجدر بالمؤسسات الحكومية توفير ابسط مقومات الحياة البسيطة وما يحتاجه المواطن للعيش مقابل تطبيق الاجراءات والعقوبات عليه وفرض الغرامات وغيرها من الاساليب".

واضاف الدهلكي، ان "الوضع خطير جدا وفي حال ارادت الحكومة من المواطن الاستماع لها ولتوجيهاتها في ما يخص اجراءات الوقاية، فعليها ان تكون على قدر المسؤولية وان توفر له سبل العيش وابسطها مفردات البطاقة التموينية، التي هي بالاصل مخجلة ولا نجد لها وصف او معنى في عدد موادها وكميتها"، داعيا الوزارة "لبيان الاسباب الحقيقية لهذا التلكؤ وبحال عدم المقدرة على توفير المواد الغذائية تحت اعذار واهية فمن الممكن توزيع مبالغها على المواطنين عبر الوكلاء كاضعف الايمان ليستطيعوا شراء المواد الاساسية للمعيشة".

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