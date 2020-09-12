بعد الضوء الأخضر.. استئناف التجارب على

2020/09/12 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "استرازينيكا" العملاقة للأدوية، السبت، إنها استأنفت تجربة لقاح فيروس كورونا بعد أن أصبحت واضحة تماما من المنظمين البريطانيين، بعد توقف تسبب فيه متطوع بريطاني وهو مريض.

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