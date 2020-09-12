اللواء الركن رعد الجبوري يستلم مهام قيادة عمليات ديالى

2020/09/12 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت 12 أيلول 2020، بان اللواء الركن رعد الجبوري تسلم رسميا مهام قيادة عمليات ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اللواء الركن رعد الجبوري باشر مهامه رسميا في قيادة عمليات ديالى بعد اعفاء القائد السابق اللواء الركن غسان العزي قبل ايام".واضاف العزاوي،ان" الجبوري وهو قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي يعد من الكفاءات العسكرية التي نامل ان يكون لها بصمة في دعم وتعزيز امن ديالى وانهاء الفراغات والخروقات الامنية المتكررة واكمال خطة اعادة النازحين".

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