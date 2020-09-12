شرطة البصرة : تحرر مختطفة و تلقي القبض على خاطفيها

2020/09/12 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / حررت مكافحة اجرام البصرة شابة مخطوفة و القت القبض على خاطفيها .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " انه وبعد ورود معلومات عن تعرض شابه لحالة خطف من قبل متهمين اثنين على الفور تم تشكيل فريق عمل بأشراف قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم وبعد جمع المعلومات والتحري أثمرت جهود الفريق من التوصل للخاطفين والقبض عليهما وتحرير المخطوفة وإحالتهما الى القضاء ./انتهى

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