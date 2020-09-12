مرجع عراقي يحذر المطبعين في البحرين من الجحيم

2020/09/12 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي ان تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني صفحة أخرى من الخديعة ومصير خائنيها إلى الجحيم....

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