2020/09/12 | 17:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الخارجية، السبت، بيانا بشأن طائرة المساعدات العراقية للسودان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "طائرة عسكرية عراقية محمّلة بـ12 طن من المساعدات، وصلت اليوم، إلى السودان في اطار حملة المساعدات التي يقدمها العراق لمساعدة الشعب السوداني، بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد".

واضافت ان "المساعدات تشمل مواد غذائية ضرورية، ومستلزمات طبية، وعلاجات.



كأول وجبة بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وباشراف مباشر من الامانة العامة لمجلس الوزراء".

واوضحت الوزارة انه "كان في استقبالها القائم باعمال سفارة جمهورية العراق في الخرطوم سلمى قدوري جابر وكادر السفارة، وحضر ممثل الجانب السوداني عن وزارة الصحة، الذي عبر عن امتنان حكومة وشعب السودان إلى العراق حكومةً وشعباً".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تصدر بيانا بشأن طائرة المساعدات العراقية الى السودان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تصدر بيانا بشأن طائرة المساعدات العراقية الى السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).