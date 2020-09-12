297 مليار دولار.. ميزانية البنوك العالمية لـ«الذكاء الاصطناعي» في 2021

2020/09/12 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال تقرير لموقع «بيزنس إنسايدر» إن تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل، تشمل كل شيء، بداية من المساعدات الصوتية، وصولاً إلى اكتشاف الاحتيال وأتمتة المهام، حيث تدرك 80 في المئة من البنوك الفوائد التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، ما يجعل البنوك العالمية تتجه لرفع ميزانياتها التكنولوجية إلى 297 مليار دولار بحلول 2021.وبحسب الموقع الاقتصادي […]

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