بالصور.. وصول طائرة النقل العسكرية العراقية الى السودان وعلى متنها 12 طناً من المساعدات الطبية

2020/09/12 | 17:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصلت طائرة النقل العسكرية العراقية، عصر السبت، الى السودان وعلى متنها 12 طناً من المساعدات الطبية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" وصول طائرة النقل العسكرية من نوع (C130) التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية التي أرسلتها وزارة الدفاع بتوجيه من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة واشراف من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش، الى مطار الخرطوم في جمهورية السودان".واضافت" حيث قامت بإنزال 12 طناً من المساعدات الطبية المقدمة من قبل وزارة الصحة العراقية الى ضحايا الفيضانات في السودان، من اجل تخفيف الأزمة بعد الفيضانات التي أدت الى خسائر بشرية ومادية".واشارت الوزارة ان" هذه المبادرة تأتي من اجل الوقوف الى جانب الشعب السوداني الشقيق وضمن سلسلة واجبات ينفذها صقور القوة الجوية العراقية بهذا الشأن".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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