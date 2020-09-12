قائد عمليات البصرة يصدر حزمة من التوجيهات الجديدة بحصر السلاح

2020/09/12 | 17:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} أصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم الحميداوي، السبت، حزمة من التوجيهات الجديدة بحصر السلاح.





وقال الحميداوي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "يسمح بعدم مصادرة السلاح الخفيف وترك قطعة سلاح واحدة في كل منزل، ومصادرة جميع الاسلاحة الموجودة في اماكن تواجد وترويج المخدرات، وحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على آفة المخدرات أهم أهداف الوعد الصادق".

وأضاف، أنه "لامكان للمطلوبين والخارجين عن القانون بعد عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة"، مبينا أن "القيادات الأمنية في محافظة البصرة لن تدخر وسعا لحماية الصحفيين وتسهيل مهام عملهم".

وثمن الحميداوي في ختام بيانه" الدور الإعلامي الكبير والمهني في عمليات الوعد الصادق لمحافظة البصرة".

وفاء الفتلاوي

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