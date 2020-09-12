2020/09/12 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد ملابسات جريمة قتل غامضة في العاصمة تبين أن بطلها “ابن عاق” أقدم على قتل والده بمساعدة شخص آخر.وقالت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “بعد تحويل الاوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل غامض الى مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ في العاصمة بغداد، باشرت قوة بالتحري وجمع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة بطلها “ابن عاق”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة بطلها “ابن عاق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).