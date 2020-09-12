الإمارات تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا

2020/09/12 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تماشياً مع خطة وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.وأعلنت الوزارة عن إجرائها 95,287 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.وساهم تكثيف إجراءات […]

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