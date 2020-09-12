فورين بوليسي : ضغط ادارة ترامب من اجل التطبيع مرتبط بحملته الانتخابية

2020/09/12 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لمجلة فورين بوليسي ، السبت، أن ضغط ادارة ترامب على دول الخليج من اجل اعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني جزء من حملته الانتخابية لاثبات انه قدم نجاحا ملموسا في السياسة الخارجية بعد أن تعثرت جهود الإدارة الكبيرة الأخرى في السياسة الخارجية – سواء كانت خطة سلام محكوم عليها بالفشل في الشرق الأوسط ، أو تقليص طموحات كوريا الشمالية النووية ، أو تغيير سلوك الصين ، أو احتواء برنامج إيران النووي.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي حسين ابيش قوله إن ” ادارة ترامب ستحاول البرهنه على ان دبلوماسية الرئيس الشخصية قد حققت النجاح من خلال الضغط غير المباشر ، لارضاء اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف داخل الولايات المتحدة الذي يدعم حملته الانتخابية “.

واضاف ان ” الكيان الصهيوني قد اصبح عنصرا مساعدا للدبلوماسية الأمريكية – وليس فقط في المنطقة وهي من جهود الإدارة لتعزيز جاذبيتها الانتخابية للإنجيليين الأمريكيين قبل الانتخابات المتنازع عليها بشدة، مع المرشح الديمقراطي حوزيف بايدن “.

من جانب آخر قال المستشار السابق للرئيس الصهيوني السابق شيمون بيريز نمرود نوفيك إن ” لاجديد في قضية التطبيع سوى ان الكيان يصادق على ما كان يجري تحت الطاولة في السابق واصبح الان علنيا من خلال كسر الحاجز النفسي “.

واشار التقرير الى انه ” وبينما هرولت البحرين بمباركة سعودية نحو التطبيع فان ذلك هدفا كبيرا فالهدف الاكبر هو الاعتراف السعودي والتي ستكون التالية في مجال التطبيع وقد كشف الرئيس الامريكي عن ذلك بالقول إن “الرياض لن تكون بعيدة عن الركب الذاهب باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني” ، خصوصا بعد العلاقات السرية الجارية بين الجانبين منذ عدة سنوات “.



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