2020/09/12 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4106 اصابات جديدة بكورونا و60 وفاة و3887 حالة شفاء

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