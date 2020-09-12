موقع أميركي يتحدث عن ’المستشار المزيف’ في العراق: حصل على أموال وقابل مسؤولين

2020/09/12 | 18:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سلط موقع أميركي، السبت، الضوء على التفاعل الذي أثارته حادثة اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط رفيع ...

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