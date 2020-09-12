المصالحة الفلسطينية، واقع أم خيال؟

2020/09/12 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي صحفي فلسطيني .قبل أسابيع من الآن، التقى القياديّ عن حركة فتح جبريل الرجوب بالقياديّ عن حركة حماس صالح العاروري وقرّر الطرفان إعطاء العلاقات بين الحركتين المتباعدتين فرصة أخرى وأملا جديدا.في حقيقة الأمر، لم يكن خيار الحركتين مدروسًا أو مُخطّطا له، إنّما فرضه الأمر الواقع والتحديات المشتركة التي يواجهها الطرفان وما يقتضيه ذلك […]

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