الكويت : الطيران الإسرائيلي لن يمر بأجوائنا

2020/09/12 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- مع انطلاق أول رحلة طيران من تل أبيب إلى الإمارات أمس، أكدت مصادر حكومية لـ «القبس» أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقاً عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى دولة الإمارات.وقالت المصادر إن الخط الملاحي الجوي الذي دُشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للبلاد، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت […]

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