2020/09/12 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مواجهات بين محتجين غاضبين وقوات الأمن اللبنانية، السبت، بالتزامن مع انطلاق تظاهرة قرب قصر بعبدا الرئاسي وسط بيروت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات بين محتجين والأمن اللبناني قرب قصر بعبدا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات بين محتجين والأمن اللبناني قرب قصر بعبدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).