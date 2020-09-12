اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

2020/09/12 | 18:20 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1وزير الخارجية الايراني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحفي في المنامة يوم 29 يونيو حزيران 2020.تصوير: حمد محمد-رويترز.القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية البحرينية إن وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي يوم السبت وذلك غداة إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.وذكرت الوزارة أن الوزيرين أكدا أهمية المضي قدما بالعلاقات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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