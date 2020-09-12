برلماني يوضح سبب تعطيل البرلمان جلساته: لا علاقة لتفشي كورونا والخلافات

2020/09/12 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح النائب عن تحالف سائرون، عباس عليوي، السبت (12 أيلول 2020)، سبب رفع مجلس النواب، جلساته الى اشعار اخر.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "البرلمان، لم يرفع جلساته الى اشعار اخر، بسبب الخلافات على قانون الانتخابات او المحكمة الاتحادية او بسبب الخشية والخوف من اصابة النواب بفيروس كورونا، لكن البرلمان يعقد في كل شهر (8) جلسات وعقد حالياً (4) جلسات، ثم رفعها، لإعطاء مهلة للجان البرلمانية تعمل على القوانين التي في جعبتها".

وبين ان "الاسبوع الحالي، سوف يشهد حراكاً للجان البرلمانية للعمل على القوانين التي لديها، حتى تقدم تقريرا مفصلا عنها، لغرض ادراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة"، مؤكداً ان "البرلمان العراقي، سيعاود عقد جلساته الاسبوع المقبل، بعد تسلم رئاسة البرلمان، تقرير مفصل عن القوانين في اللجان النيابية، حتى تدرج في جدول اعمال المجلس المقبلة".

ورفع مجلس النواب، الخميس (10 أيلول 2020)، جلسته التي عقدها اليوم الى اشعار اخر.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس إن "البرلمان رفع جلسته، وسيتم اعلامكم بموعد انعقادها في وقت لاحق".

وأنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980.

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